Manicure é detida após agredir cliente com bisturi em salão de beleza em Goiás

Após o ataque, a Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas para localizar a mulher, que foi presa e levada à delegacia; vítima teve ferimentos leves no abdômen

Elen Sher/Unsplash Confusão começou quando a cliente supostamente danificou as unhas



Uma manicure foi detida em Rio Verde, Goiás, após agredir uma cliente com um bisturi durante uma discussão em um salão de beleza. O episódio ocorreu na última segunda-feira, (3), e teve início dentro do estabelecimento, mas se estendeu para o lado de fora. A confusão começou quando a cliente supostamente danificou as unhas, o que provocou a reação da profissional. Após o ataque, a Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas para localizar a manicure, que foi presa e levada à delegacia. A cliente agredida recebeu atendimento médico e, felizmente, não corre risco de vida. O salão de beleza informou que a manicure era uma funcionária temporária e foi desligada imediatamente após o ocorrido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ferimento na região abdominal da cliente foi considerado superficial, e outras funcionárias do salão a acompanharam até o hospital para garantir que recebesse os cuidados necessários. O estabelecimento reafirmou seu compromisso com a segurança e o respeito aos seus clientes, destacando que não tolera comportamentos agressivos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias