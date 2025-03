Aplicativo do FGTS apresenta instabilidade no primeiro dia de liberação de valores retidos

Segundo o Downdetector, 294 reclamações foram registradas; serviço é destinado a trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e foram desligados sem justa causa entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta quinta-feira (6) a liberação do saldo retido do FGTS para trabalhadores demitidos sem justa causa. Para a surpresa de muitos usuários, problemas com o aplicativo foram enfrentados, resultando em 294 reclamações registradas no Downdetector, site que monitora serviços online. A Caixa está disponibilizando R$ 12 bilhões para 12,2 milhões de beneficiários, mas diversos usuários relataram dificuldades de acesso e falhas no sistema. A instituição ainda não se manifestou sobre as questões enfrentadas.

Os saques são destinados a trabalhadores que escolheram o saque-aniversário e foram desligados sem justa causa entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025. Entre os principais problemas, 82% das queixas referem-se a falhas no login, enquanto 15% dizem respeito a dificuldades em realizar operações pelo internet banking. A maioria dos trabalhadores poderá retirar até R$ 3.000 nesta primeira fase de saques. Aqueles que possuem valores superiores a esse limite poderão acessar o restante a partir de 17 de junho.

Para verificar o saldo do FGTS, os trabalhadores têm a opção de utilizar o aplicativo específico ou entrar em contato pelo telefone 0800 726 0207. O calendário de saques para quem tem direito a até R$ 3.000 é o seguinte: no dia 6 de março, poderão sacar os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril; no dia 7 de março, será a vez dos nascidos em maio, junho, julho e agosto; e no dia 10 de março, os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro poderão retirar os valores.

Para aqueles que têm direito a valores acima de R$ 3.000, o calendário de saques começa em 17 de junho, com os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. No dia 18 de junho, será a vez dos nascidos em maio, junho, julho e agosto, e no dia 20 de junho, os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro poderão acessar seus recursos.

