Brasil tem manifestações contra e a favor do governo; acompanhe

ALEX FALCÃO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em São Paulo, grupos contra e a favor do presidente vão se manifestar em lugares diferentes



O Brasil tem, neste domingo (14), o terceiro final de semana seguido de manifestações contra e a favor de Jair Bolsonaro por todo o Brasil.

Na cidade de São Paulo, o ato a favor do governo acontece no Viaduto do Chá entre 12h e 18h. Já o ato do grupo autodenominado antifascista e pró-democracia, contra Bolsonaro, se reúne na Avenida Paulista entre 14h e 16h30.

Em Brasília, mesmo com as proibições por parte do governador do DF, manifestantes pró-governo se reuniram na Praça dos Três Poderes durante a manhã. Outras capitais também terão protestos ao longo do dia.

Assista à cobertura completa da Jovem Pan sobre as manifestações: