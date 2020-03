Manifestantes participam de atos pró-governo neste domingo; veja vídeos

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Principais atos foram registrados em Brasília, Belo Horizonte, Belém e Rio de Janeiro



Mesmo com a pandemia do novo coronavírus e o anúncio de adiamento feito por movimentos organizadores, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizaram algumas manifestações pró-governo neste domingo (15) pelo País. Durante a manhã, os principais atos foram registrados em Brasília, Belo Horizonte, Belém e Rio de Janeiro.

Assim como em outros movimentos similares, os manifestantes usaram roupas com as cores da bandeira do Brasil, pediram a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e entoaram gritos contra os presidentes da Câmara e do Senado, deputado Rodrigo Maia e senador Davi Alcolumbre, e contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nas capitais, os participantes também montaram tendas para arrecadação de assinaturas para o Aliança pelo Brasil, partido que o presidente tenta criar após saída do PSL. Para ser aprovada pelo TSE, a sigla precisa ter ao menos 500 mil eleitores. Até o momento, apresentou cerca de 80 mil.

Mais cedo, Bolsonaro compartilhou nas redes sociais uma série de vídeos gravados durante as manifestações. Durante a semana, ele havia feito pronunciamento na televisão aberta sugerindo o adiamento dos atos devido ao avanço do surto do novo coronavírus no País.