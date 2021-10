Manifestante atropelada em ato contra Bolsonaro no Recife teve fratura exposta e três convulsões

Segundo testemunhas, motorista avançou propositalmente na vítima e fugiu do local

ALEXANDRE AROEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestante foi atropelada por carro durante ato no Recife



A Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife, informou neste sábado, 2, que o Samu foi acionado às 12h18 para socorrer a manifestante que foi vítima de um atropelamento durante um ato contra o presidente Jair Bolsonaro, na Avenida Martins de Barros, no bairro de Santo Antônio. A ambulância chegou ao local por volta das 13h e atendeu a paciente, que teve uma fratura exposta no tornozelo esquerdo, um ferimento leve na parte posterior da cabeça e apresentou três episódios de crise convulsiva. Segundo informações colhidas pela equipe do Samu no local do acidente, a mulher tem epilepsia. Ela foi levada para um hospital particular, com quadro de saúde estável e sem gravidades aparentes. De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) os agentes que estavam acompanhando a manifestação foram ao local auxiliar a vítima e aguardar o socorro. No momento que o efetivo chegou, o motorista já havia saído.

A vereadora Dani Portela (PSOL), que disse que foi chamada para socorrer a mulher, relatou que ela estava sangrando bastante e machucada. “Vim aqui fazer uma denúncia urgente. No final do ato do ‘Fora Bolsonaro’, quando o ato estava chegando no final, eu recebi uma ligação, um pedido de socorro. Uma manifestante foi atropelada e arrastada por um carro. Corri para cá, ela ainda estava caída no chão, sangrando bastante, machucada… Isso é um absurdo”, afirmou a parlamentar em vídeo. Ainda de acordo com Dani, testemunhas que estavam no local relataram que o motorista teria atropelado a mulher propositalmente. “Ele teria avançado em direção aos manifestantes e a arrastou por cerca de 50 metros”, disse. Ela afirmou, ainda, que já está com os dados da placa do carro, o nome do motorista e que vai solicitar que a prisão seja cumprida.