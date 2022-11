Manifestantes bloqueiam acesso ao aeroporto de Guarulhos e trechos de rodovias em São Paulo

Principais rodovias da Grande São Paulo e partes da Marginal Tietê foram bloqueados por manifestantes contrários à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Grupos de caminhoneiros e de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) bloquearam trechos de rodovias e de vias importantes do Estado de São Paulo. Os atos acontecem em protesto contra a vitória do ex-presidente Lula (PT) nas eleições presidenciais de domingo, 30. Foram registrados protestos na Castello Branco e no Rodoanel. Além e afetar a circulação de carros, outros serviços foram comprometidos. A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) informou que os protestos na Rodovia Anhanguera, na região de Campinas e Sumaré, e na Rodovia Régis Bittencourt, próximo a Embu das Artes, afetaram diversas linhas, que operam com até 30 minutos de atraso.

Outro ponto de bloqueio aconteceu na rodovia Hélio Smidt, em Guarulhos, uma das principais vias de acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Na noite de segunda-feira, 31, havia relatos de passageiros abandonando táxis e indo até o terminal a pé. Por volta das 8h, o bloqueio da via era parcial. A administração do Aeroporto diz que 13 voos foram cancelados nesta terça-feira e que outros cinco estão atrasados. Ao todo, 25 voos já foram cancelados em decorrência dos protestos. A Marginal Tietê, uma das principais vias da capital, está bloqueada no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte das Bandeiras, com a pista expressa totalmente bloqueada. Uma faixa da pista central e uma da pista local foram liberadas. Mesmo com os bloqueios, o rodízio de carros está mantido até o momento.