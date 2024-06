Marcha da Maconha acontece neste domingo em São Paulo

Percurso será da avenida Paulista até a Praça da República

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/06/2023 Evento este ano será realizado no domingo (16)



Neste domingo (16), acontece a Marcha da Maconha 2024. Pela primeira vez em um domingo, o evento estima reunir mais público, graças a “Tarifa Zero” dos ônibus. A concentração será a partir das 14h20 no MASP e os participantes irão andar da Avenida Paulista até a rua Augusta, depois até a rua Dona Antônia de Queiróz, e seguirão rumo a rua da Consolação até a praça da República, onde o evento será encerrado. Nas redes sociais do evento, a marcha deste ano é intitulada “Bolando o Futuro sem Guerras”. Além de pedirem pela não legalização das drogas, o evento também pede pelo “fim do genocídio cometido pelo Estado ao povo pobre e periférico”.

