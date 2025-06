Marcola, líder do PCC, é levado a hospital no DF sob esquema de segurança

Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, que está preso na penitenciária federal de Brasília, fez exames de saúde

JORGE SANTOS/OESTE NOTÍCIAS Marcola foi submetido a exames de rotina, prescritos anualmente



Considerado pela polícia o principal líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, que está preso na penitenciária federal de Brasília, fez exames de saúde nesta quinta-feira (5) no Hospital de Base de Brasília. A Polícia Penal Federal Federal promoveu um esquema especial de segurança para levá-lo à unidade de saúde e para que ele fosse atendido no local. Durante o atendimento, o acesso à área em que o criminoso estava ficou restrito a policiais e à equipe médica. Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), responsável pelo Hospital de Base, Marcola foi submetido a exames de rotina, prescritos anualmente. Ainda conforme o instituto, a operação foi realizada com protocolo especial de segurança e isolamento, por se tratar de preso federal, mas o atendimento prestado a Marcola não teve qualquer impacto na rotina de prestação de serviços aos demais pacientes. Preso desde 1999, Marcola foi condenado a 330 anos de prisão por diversos crimes. À Justiça ele nega ser líder da facção criminosa.

*Com informações do Estadão Conteúdo