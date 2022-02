Marginal Tietê deve ser liberada às 17 horas desta quinta-feira

Informação foi confirmada pelo prefeito Ricardo Nunes; Instituto de Pesquisas Tecnológicas ainda apura os fatos e possíveis causas do acidente

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Marginal Tietê após concretagem finalizada



A liberação da pista central da Marginal Tietê vai ser antecipada para as 17 horas desta quinta-feira, 3. A informação foi confirmada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). No trecho, houve um desabamento parcial, com formação de uma grande cratera próximo as obras da linha 6-Laranja do metrô, após uma coletora de esgoto ser atingida. “[A concretagem] já acabou. A gente vai ter a liberação hoje. Foi detectado que a concretagem segurou bem a questão da movimentação da terra. Os sensores que a empresa mantém na pista não identificaram nenhuma alteração”, afirmou Nunes.

A Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp confirmaram que a pista tem condições de segurança para ser liberada na tarde desta quinta. Uma análise foi realizada no local e demonstrou que o trabalho de concretagem da cratera foi bem sucedido. Com isso, não será necessário instalar estacas para contenção da pista local da Marginal Tietê. Ainda segundo a secretaria e a Sabesp, tapumes serão instalados onde ocorreu o acidente, na pista local, para preservar o trabalho realizado e proteger a população, além de permitir a limpeza do espaço e evitar lentidão no trânsito. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) continua a apurar os fatos e possíveis causas do acidente.