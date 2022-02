Tatuzão fica alagado e danificado após acidente que originou cratera na Marginal Tietê

Máquina terá que ter peças trocadas e ficou preso em túnel que escavava para obras do metrô

Governo do Estado de São Paulo Tatuzão foi inaugurado em 21 de dezembro de 2021, para retomada das obras da Linha 6-Laranja, conduzida pela empresa espanhola Acciona



A máquina tuneladora, popularmente conhecida como ‘tatuzão’, ficou alagada, danificada e presa após o acidente que originou um desmoronamento e uma cratera na Marginal Tietê nesta terça, 1, durante obras para a construção de uma nova linha de metrô. “Obviamente esse tatuzão vai ter que ser todo reformado, já está sendo comprado todo o equipamento, para que a gente possa rapidamente fazer a recomposição do tatuzão para que ele volte a operar”, afirmou o Secretário de Transportes Metropolitanos do governo estadual de São Paulo, Paulo Galli. O tatuzão foi inundado pela água de uma coletora da rede de esgoto e está preso no túnel; ele só poderá ser consertado após a drenagem.

O tatuzão seguia no sentido sul, em direção à estação São Joaquim, onde terminará a futura Linha 6-Laranja, e estava três metros abaixo do nível da tubulação de esgoto que se rompeu e inundou a obra. Com o vazamento, o asfalto cedeu e abriu uma cratera na pista local da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, entre as pontes da Freguesia do Ó e do Piqueri, na Zona Norte da cidade. Ainda não se tem certeza sobre o que causou o rompimento e o desmoronamento. O governo estadual tem a expectativa de liberar o trânsito na área em dois ou três dias.