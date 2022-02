Marginal Tietê pode ser liberada em ‘até dois ou três dias’, diz governo de São Paulo

Medida depende da forma como a barreira de contenção será construída; concessionária arcará com os custos da recuperação da cratera

CELSO LUIX/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 02/02/2022 Parte do asfalto da pista central da Marginal Tietê cedeu por causa das obras do metrô



O secretário interino dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Paulo Galli, informou nesta quarta-feira, 2, que a pista central Marginal Tietê pode ser liberada até sexta-feira, 4. A via está interditada desde a manhã da terça-feira, 1º, após um acidente na obra da Linha 6 – Laranja do metrô causar a abertura de uma cratera no asfalto da marginal. Segundo o secretário, a liberação da pista central depende da forma como a barreira de contenção será construída, se serão usadas estacas ou não. “A construtora trouxe como uma das soluções para responder e liberar rapidamente a pista da Marginal Tietê, dois cenários: em um primeiro, é prevista a colocação de estacas para a contenção da pista da marginal. Com essa solução, levaríamos até o dia 11, e aí, entregamos essa pista central para o tráfego normal. Mas, dependendo do desempenho que se tiver o trabalho que a Acciona está fazendo para tapar aquela vala, hoje à tarde eles vão se posicionar que, talvez, não precisem de estaqueamento, e aí teríamos uma entrega rápida da pista central da estrada, em até dois ou três dias, no máximo”, disse Galli.

Na manhã desta terça, em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, o secretário havia adiantado que a pista central poderia ser liberada em dez dias. A possibilidade de se encurtar o prazo também foi apresentada pelo diretor da Acciona, construtora responsável pelas obras da linha, Lucio Matteucci. “Se a gente continuar avançando bem durante o dia de hoje, como foi durante toda a madrugada, com o preenchimento da cratera, pode ser que não necessite fazer o estaqueamento, que consigamos manter a estabilidade dessa linha de transmissão subterrânea”, explicou Manteucci. Conforme detalhado pelo presidente da construtora, André Angelo, a Acciona utiliza caminhões e betoneiras para preencher o poço de ventilação com mais de 3 mil metros cúbicos de rochas e fechar a cratera com concreto de alto desempenho e argamassa. O objetivo é estabilizar o solo para permitir o início da recuperação da Marginal e da tubulação da Sabesp.

Angelo também afirmou que o acidente não irá paralisar a construção da Linha 6. “É importante ressaltar que nós temos mais de 30 frentes de serviço. É uma obra de 15 quilômetros, 15 estações, 18 postos. Todas essas frentes seguem trabalhando no seu ritmo normal, não existe interferência. Ou seja, a obra não paralisou e não vai paralisar”, assegurou Angelo. De acordo com o governador João Doria (PSDB), a Acciona irá arcar com todos os custos para reparar a cratera. “Ela assumiu a responsabilidade sobre esses custos, sejam eles da obra, sejam eles de recuperação física do espaço, sejam também das medidas que a Prefeitura terá de adotar, ainda que temporariamente, para melhorar o fluxo na região”, esclareceu o governador. Durante a coletiva de imprensa, ainda falou o diretor-executivo da Sabesp, Benedito Braga, que explicou que, para interromper fluxo de esgoto, a companhia retomou a operação de um sistema antigo que atendia a região, transferindo todo o esgoto que era transportado pela ITi-71 para o ITi-1. Patrícia Iglecias, presidente da Cetesp , disse que, durante vistoria, a companhia não detectou alteração na qualidade do rio.