AO VIVO: ACOMPANHE EM TEMPO REAL O DIA DA ELEIÇÃO DE 2022 EM TODO O PAÍS

Siga a cobertura especial do site da Jovem Pan com as principais notícias do primeiro turno para eleger presidente da República e governadores, além da escolha de senadores, deputados federais e estaduais

Jonnie Roriz/Estadão Conteúdo Ao todo, serão eleitos 1.035 deputados estaduais, 24 deputados distritais, 27 governadores, 27 senadores, 513 deputados federais e o novo presidente da República



Acontece neste domingo, 2, o primeiro turno das eleições de 2022, quando eleitores de todo o país deverão escolher seus novos representantes para cargos do Legislativo e Executivo federal e estadual. Ao todo, serão eleitos 1.035 deputados estaduais, 24 deputados distritais, 27 governadores, 27 senadores, 513 deputados federais e o novo presidente da República. Entre especialistas, a expectativa é de disputa acirrada em Estados-chaves, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, este último com chance de reeleição para o governador Romeu Zema (Novo) em turno único. Na disputa à Presidência, por sua vez, incertezas quanto à possibilidade de eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na primeira etapa de votação também colocam dúvidas sobre o que esperar para os resultados deste domingo. A avaliação é que o cenário de vitória antecipada poderá ser definido “voto a voto”, sendo a abstenção o maior desafio dos presidenciáveis. “Os candidatos à Presidência, principalmente os dois primeiros colocados [Lula e Jair Bolsonaro (PL)] têm objetivo muito claro: levar a população às urnas. Tudo vai depender da abstenção. As pesquisas não tem como prever se haverá uma grande ou baixa abstenção. Muitos motivos podem fazer com que os eleitores não saiam para votar, isso muda o resultado”, disse à Jovem Pan o cientista político Valdir Pucci. De acordo com a última pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada neste sábado, 1º, o candidato do PT tem 50% dos votos válidos, não sendo possível antecipar se haverá ou não um segundo turno da eleição, uma vez que, pela margem de erro, o petista pode ter de 48% a 52%. Bolsonaro, por sua vez, tem 36% dos votos. O segundo pelotão é composto pela senadora Simone Tebet (MDB), que apareceu numericamente na terceira colocação, com 6% dos votos válidos, na véspera do pleito, e Ciro Gomes (PDT), com 5% – os dois, porém, estão tecnicamente empatados. Para que a vitória em primeiro turno seja possível, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que os concorrentes devem alcançar 50% mais um dos votos válidos, o que excluem votos brancos e nulos, tradicionalmente considerados nas pesquisas. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre as eleições 2022 pelo país:

8h45 – O ex-presidente Lula está votando em sua seção eleitoral, Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo

8h31 – Candidato do Partido Novo ao governo de São Paulo, Vinicius Poit votou agora há pouco na capital paulista

8h28 – A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) chegou ao colégio eleitoral na região da Pampulha, em Belo Horizonte, para votar. Ao lado dela, estavam apoiadores e candidatos do partido

8h13 – A expectativa é de que o presidente Jair Bolsonaro chegue à Vila Militar, no Rio de Janeiro, para votar às 9h30.

8h09 – Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), 697 mil dos 4,4 milhões de brasileiros que vivem fora do Brasil estão aptos a votar. Eles só poderão votar para o cargo de presidente

8h04 – Mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a comparecer às urnas.

8h – Começa o primeiro turno das eleições de 2022!

7h47 – O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, fez um pronunciamento à nação na noite deste sábado exaltando a “segurança e a transparência” das urnas e pedindo paz durante o pleito. Veja mais detalhes aqui.

7h39 – Em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) manteve o favoritismo, conquistando com 56% dos votos válidos, mantendo chance de vitória no primeiro turno. Alexandre Kalil (PSD) apareceu na segunda posição, com 35% dos votos válidos. Leia mais sobre o levantamento aqui.

7h33 – No Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) apareceu com 47% dos votos válidos, com uma vantagem de 19 pontos para o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), que registrou 28% dos votos válidos. Leia mais aqui.

7h28 – O Ipec divulgado no sábado também trouxe previsões para as disputas do cargo de governador. Em São Paulo, a pesquisa apontou para o segundo turno entre Fernando Haddad (PT), que somou 41% dos votos válidos, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), que apareceu com 31% dos votos válidos. O atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) aparece com 22%. Veja mais sobre a pesquisa aqui.

7h22 – No último levantamento do Ipec, divulgado no sábado, 1º, Lula aparecia com 51% dos votos válidos, o que garantiria sua vitória no primeiro turno. Bolsonaro permaneceu na segunda posição da corrida presidencial, com 37% dos votos válidos. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) apareceram empatados com 5% cada. Em seguida vinham Soraya Thronicke (União Brasil) e Luiz Felipe D’Ávila (Novo), que somaram 1% cada. Veja mais sobre a pesquisa aqui.

7h15 – Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, fez motociatas em São Paulo e em Joinville (SC) e realizou uma de suas lives diárias no começo da noite de sábado. Estavam presentes na comitiva de frente a deputada federal Carla Zambelli (PL), o candidato ao Senado Marcos Pontes (PL) e o empresário Luciano Hang, um dos maiores apoiadores de presidente. Leia mais aqui.

7h10 – Líder das pesquisas de intenção de voto para a presidência, Lula encerrou sua campanha neste sábado, 1º, com uma caminhada na Avenida Paulista ao lado de aliados, como Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Márcio França e Fernando Haddad. Leia mais aqui.

7h05 – A votação começará às 8h no horário de Brasília em todo o Brasil, mesmo em Estados que seguem diferentes fusos horários. Com isso, o Acre, por exemplo, terá as urnas abertas ás 6h, enquanto Fernando de Noronha, por sua vez, iniciará a votação às 9h.

7h00 – Começa aqui a cobertura ao vivo das eleições 2022 da Jovem Pan