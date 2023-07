Marinha alerta para ressaca e ondas de até 2,5 metros de altura em Santos

Mau tempo ainda é reflexo do ciclone extratropical que passou pela região Sul do país durante a semana

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ondas de mais de 2 metros já foram registradas nesta sexta e podem durar durante o fim de semana



Nesta sexta-feira, 14, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca na faixa entre Santos e Campos dos Goytacazes (RJ) para este fim de semana com ondas que podem chegar a 2,5 metros. A ressaca ainda é um reflexo do ciclone extratropical que passou pela região Sul do país nesta semana. Outras cidades do litoral também têm sofrido com o mau tempo. Na quinta, o governo de São Paulo interrompeu o serviço de balsas para a travessia entre Bertioga e Guarujá e nesta sexta foram registradas ondas gigantes em Ilhabela. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) também emitiu alertas para todo o litoral paulista por ventos fortes até a madrugada deste sábado. A temperatura também vai cair, com mínima de 11ºC e máxima de 21ºC amanhã. O frio deve permanecer até, pelo menos, quarta-feira.