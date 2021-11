Máscaras deixarão de ser obrigatórias ao ar livre em São Paulo a partir do dia 11

Governador João Doria afirmou que alta taxa de vacinação foi determinante para decisão; proteção continuará obrigatória no transporte público

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/10/2021 O uso de máscara de proteção continuará obrigatório em ambientes fechados



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 24, durante coletiva de imprensa, que o uso de máscaras em ambientes abertos será flexibilizado no Estado a partir do dia 11 de dezembro. O uso do equipamento continuará a ser obrigatório em locais fechados e em áreas destinadas a transporte público. Para a decisão, o Comitê Científico considerou a queda sustentável no número de novos casos de Covid-19 em São Paulo e a diminuição das taxas de internação e óbitos pela doença nas últimas semanas, além do avanço da vacinação no Estado, que já tem cerca de 75% da população com as duas doses. O governo estima que a taxa de imunização era atingir a marca de 80% ao fim do mês de novembro.

Para avançar com a campanha, a gestão estadual realizará uma mobilização para vacinação em massa do dia 1 a 10 de dezembro. Segundo a coordenadora-geral do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula, 4,3 milhões de paulistas não voltaram aos postos para a aplicação da segunda dose. Em relação aos números da pandemia, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado nesta quarta-feira é de 21,6% e na Grande São Paulo é de 27,9%. Há 2.561 pacientes internados no Estado, sendo 1.136 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 1.425 em enfermaria. São Paulo registou uma queda de 15,8 no número de casos de Covid-19 na comparação com a semana epidemiológica anterior. Em relação às internações, houve uma diminuição de 6%. A taxa de óbitos teve baixa de 26%. Com isso, todos os indicadores voltaram a ter queda simultânea.