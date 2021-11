Hospital das Clínicas promove evento para agradecer as doações na pandemia

Entidade arrecadou mais de R$ 60 milhões nos últimos 20 meses para enfrentamento à Covid-19; recursos foram destinados a insumos médicos, equipamentos, contratação e apoio a profissionais

Reprodução / Jovem Pan News Hospital das Clínicas fez uma homenagem aos mais de 350 doadores com a entrega de troféus,



Abraços e apertos de mão. Um reconhecimento singelo, mas que por muito tempo ficaram sem poder chegar a quem merecia. Representantes do Hospital das Clínicas e da Universidade de São Paulo se encontraram nesta terça-feira, 23, com empresas e integrantes da sociedade civil para agradecer pelos mais de R$ 60 milhões arrecadados nos últimos 20 meses. Os recursos foram destinados a insumos médicos, equipamentos, contratação e apoio a profissionais que atuaram – e ainda atuam – na linha de frente do tratamento de pacientes graves da Covid-19. A diretora clínica do HC, Eloisa Bonfá, destacou os desafios enfrentados pelos trabalhadores da instituição nos últimos meses.

“Não tínhamos estrutura. Tivemos que montar, transformar salas cirúrgicas em leitos de UTI. Não tínhamos equipamentos, no início não tínhamos nem ventiladores, tivemos que usar aparelho de anestesia para isso. A ajuda da sociedade, que entendo que foi sendo entendida como um investimento na saúde, fez muita diferença para nós”, afirmou. Em uma cerimônia realizada no teatro da Faculdade de Medicina da USP, o Hospital das Clínicas fez uma homenagem aos mais de 350 doadores com a entrega de troféus, além do envio de medalhas para os que ajudaram o hospital.

Para o superintendente Antonio José Rodrigues Pereira, a mobilização da sociedade civil garantiu o sucesso no combate à pandemia. “Fico emocionado com isso, porque vimos o dia a dia das pessoas. Pessoas simples doando duas caixas de máscaras e pessoas com mais posse doando dois, três, quatro milhões. A sociedade, as empresas, têm que Investir em saúde e educação, ou não conseguiremos fazer com que as crianças e os idosos sejam melhor acolhidos”, disse. A arrecadação foi feita por meio da campanha #HCcomvc, na qual qualquer pessoa pode doar pela plataforma da ViralCure.

*Com informações da repórter Nanny Cox