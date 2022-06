Massa de ar frio faz temperatura cair em São Paulo; Defesa Civil coloca Estado em alerta

Polícia Civil investiga a morte de um homem em situação de rua por hipotermia; mínima é de 7ºC e máxima de 25ºC para esta terça-feira, 13

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Previsão é que as baixas temperaturas continuem para os próximos dias



Uma massa de ar frio fez a temperatura cair em São Paulo nesta segunda-feira, 13. Nas primeiras horas da manhã, os termômetros chegaram a registrar 7ºC na região da Capela do Socorro, na Zona Sul, temperatura mínima para o dia. A máxima deve chegar a 16ºC, segundo previsão Climatempo. A previsão é que as baixas temperaturas continuem para os próximos dias em todo o país, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Por causa do frio intenso, que teve início no final de semana, a Defesa Civil de São Paulo colocou todo o Estado em alerta até esta terça-feira, 14. Se a temperatura continuar abaixo dos 13ºC, o alerta pode ser estendido para os próximos dias. Vale lembrar que o inverno ainda não começou no Brasil — astronomicamente, ele tem início no próximo dia 21.

Neste domingo, 12, um homem em situação de rua foi encontrado morto na praça de São Mateus, zona leste de São Paulo. A Polícia Civil investiga se a morte foi por hipotermia, já que o corpo da vítima foi encontrado sem sinais de violência. Em maio, com a queda nas temperaturas, duas pessoas em situação de rua morreram em decorrência do frio. A Prefeitura de São Paulo e o governo estadual estão recebendo cobertores e roupas para distribuir para as populações carentes.

*Com informações do repórter João Victor Rocha