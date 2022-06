Menino de quatro anos fica dois dias desaparecido em mata nos EUA e sobrevive a temperaturas abaixo de 4ºC

Ryker Webb desapareceu na sexta-feira, 3, enquanto brincava com seu animal de estimação; ele foi encontrado pelas autoridades com fome, frio e sede

Divulgação/Lincoln County Sheriff's Office Ryker Webb foi encontrado na segunda-feira, 6, com fome, sede e frio



Ryker Webb, um menino de quatro anos e morador da cidade de Troy nos Estados Unidos, foi encontrado na segunda-feira, 6, na área da mata de Montana, após desaparecer na sexta-feira, 3. De acordo com o jornal New York Post, Webb foi visto pela última vez brincando com o cachorro de estimação no quintal da casa. Ele foi resgatado com fome, sede e frio, segundo as autoridades locais que também informaram que o menino teve que enfrentar temperaturas muito baixas, mas que, apesar de debilitado, não teve ferimentos graves.

A região onde ele mora foi atingida no final de semana por forte chuvas e os termômetros ficaram abaixo de 4ªC. Esse tempo acabou dificultando o trabalho dos regatistas por causa da baixa visibilidade devido à neblina e vegetação densa. Segundo as autoridades, Webb foi localizado a cerca de 4 km de sua casa e estava “bem-humorado e aparentemente saudável, apesar de faminto, com sede e frio”, informou o xerife local. O menino foi levado para uma avaliação médica de rotina em um hospital da região.