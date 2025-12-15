Maurício Kubrusly é internado na UTI após sofrer queda na Bahia

Jornalista sofre de demência frontotemporal (DFT), doença degenerativa que afeta linguagem, memória e comportamento

O jornalista Maurício Kubrusly, 80 anos, foi internado na Santa Casa da Misericórdia de Itabuna, no sul da Bahia, depois de sofrer uma queda. De acordo com informações do site G1, Kubrusly está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da unidade hospitalar.

Kubrusly foi internado na Santa Casa de Itabuna no domingo (14), onde passou por um procedimento para drenar um hematoma.

O jornalista, conhecido por seus quadros no semanal Fantástico, como o Me Leva Brasil, mora no sul da Bahia desde 2018, ao lado da mulher, a engenheira Beatriz Goulart.

Kubrusly sofre de demência frontotemporal (DFT), doença degenerativa que afeta linguagem, memória e comportamento, problema de saúde que o afastou da televisão.

Em 2024, ele foi tema do documentário Kubrusly: Mistério Sempre há de Pintar Por aí, com direção de Caio Cavechini e Evelyn Kuriki, que mostrou como é a rotina do jornalista. Em uma das cenas, ele se encontra com Gilberto Gil, de quem não se lembrava mais. A demência frontotemporal é uma doença sem cura, com apenas controle dos sintomas.

