MEC abre nesta terça-feira inscrições para o Sisu

Os resultados serão divulgados no próximo dia 13, terça-feira



As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que dá acesso às universidades públicas por meio da nota no Enem, começam nesta terça-feira, 6, e terminam na sexta-feira, 9. O Sisu é a principal forma de acesso ao ensino público superior. Para participar da seleção, é preciso não ter zerado na redação do exame. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site do programa. Os estudantes podem escolher até duas opções de cursos ofertados pelas instituições participantes. O sistema seleciona os mais bem classificados em cada curso de acordo com as notas do Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. Caso o desempenho permita o ingresso nos dois cursos, prevalecerá a primeira opção, com apenas uma chamada para matrícula. Os resultados serão divulgados no próximo dia 13, terça-feira, e as matrículas devem acontecer de 14 a 19 de abril.