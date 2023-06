MEC demite servidor suspeito de participar de fraude na compra de kits de robótica

Decisão foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União; caso também envolve Luciano Ferreira Cavalcante, ex-assessor do atual presidente da Câmara, Arthur Lira

Divulgação/Polícia Federal Dinheiro apreendido pela Polícia Federal na Operação Hefesto



Alvo de investigação pela Polícia Federal (PF), o servidor do Ministério da Educação (MEC) Alexsander Moreira foi demitido do cargo de diretor de Apoio à Gestão Educacional, da Secretaria de Educação Básica do órgão federal. Ele é suspeito de participar do esquema de lavagem de dinheiro e fraude em licitação de kits de robótica em Alagoas, no caso que também envolve o servidor da Câmara Federal Luciano Ferreira Cavalcante, ex-assessor do atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Moreira atuava no cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e recomendava o repasse de verbas aos municípios, inclusive com recursos do Fundo Nacional de Educação (FNDE). Ele foi afastado do cargo na última quarta-feira, 1º, quando foi deflagrada a Operação Hefesto, da PF, que executou mandados de prisão e busca e apreensão em Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. A exoneração foi publicada nesta segunda-feira, 5, no Diário Oficial da União (DOU). A Polícia Federal cumpriu 27 mandados de busca e apreensão: 16 em Maceió (AL), 8 em Brasília (DF), 1 em Gravatá (PE), 1 em São Carlos (SP) e 1 em Goiânia (GO). Além disso, foram expedidos 2 mandados de prisão temporária em Brasília.