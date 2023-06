Serviço ferroviário da Índia volta a operar após 51 horas de paralisação devido ao acidente que matou 275 pessoas

Colisão entre trens aconteceu na sexta-feira, 2, por causa de uma falha humana; primeiro-ministro indiano prometeu que nenhuma responsável ficará impune

Punit PARANJPE / AFP Acidente de trem na Índia deixou quase 300 mortos



Após 51 horas de paralisação, o serviço ferroviário da Índia voltou a operar nesta segunda-feira, 5, na região do pior acidente ferroviário em três décadas no país. Ao menos 275 pessoas morreram, segundo o último balaço realizado pela autoridades indianas. Inicialmente, havia sido informado que o número de mortos era de 288, porém, o governo do estado de Odisha informou que reduziu o balanço de mortes e explicou que a revisão aconteceu porque alguns corpos haviam sido contabilizados duas vezes por engano. Os trens circularam ao lado dos destroços dos vagões envolvidos no acidente de sexta-feira, 2, nas proximidades Balasore, no estado de Odisha (leste do país), que segundo as autoridades foi provocado por falhas no sistema de sinalização. Segundo o ministro dos Transportes Ferroviários, Ashwini Vaishnaw, as autoridades identificaram as pessoas responsáveis pelo acidente. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi visitou o local da tragédia e passageiros hospitalizados. “Nenhum responsável pelo acidente ficará impune”, prometeu. O trem de passageiros colidiu com a composição de cargas a uma velocidade de 130 km/h. Três vagões tombaram no trilho anexo e atingiram a parte final de um trem expresso de passageiros que seguia de Bangalore para Calcutá. O jornal ‘The Times of India’, que cita uma investigação preliminar, afirmou no domingo que uma “falha humana” pode ter provocado um dos piores acidentes ferroviários da história do país.

O ‘Coromandal Express’, que viajava entre Calcutá e Chennai, recebeu luz verde para circular pela via principal, mas foi desviado por uma falha humana para um trilho onde um trem de carga estava estacionado, de acordo com o jornal. O trem de passageiros colidiu com a composição de cargas a uma velocidade de 130 km/h. Três vagões tombaram no trilho anexo e atingiram a parte final de um trem expresso de passageiros que seguia de Bangalore para Calcutá. Dos 1.175 feridos, 382 permanecem hospitalizados, vários deles em estado grave, anunciaram as autoridades. Após a catástrofe, grandes redes verdes foram posicionadas ao longo dos trilhos para ocultar os vagões destruídos, que foram empurrados para as margens dos aterros. Este foi o pior acidente ferroviário na Índia desde 1995, quando uma colisão entre dois expressos perto de Agra, cidade onde fica o Taj Mahal, provocou mais de 300 mortes. O acidente mais letal na história da Índia aconteceu em 6 de junho de 1981 no estado de Bihar (leste), quando sete vagões de um trem caíram de uma ponte no rio Bagmati, uma tragédia que provocou entre 800 e 1.000 mortes.