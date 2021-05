MEC divulga calendário do Prouni, Fies e Sisu para o 2º semestre de 2021; veja datas

Anúncio do Ministério da Educação foi feito nesta segunda-feira, 3; inscrições acontecerão entre os meses de julho e agosto

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Calendário terminará com as inscrições para vagas remanescentes do Fies



O Ministério da Educação divulgou o calendário com prazo para inscrição do Prouni (Programa Universidade para Todos), Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e Sisu (Sistema de Seleção Unificada), três de seus principais programas, para o segundo semestre de 2021. A divulgação aconteceu nesta segunda-feira, 3. O primeiro programa a ter as inscrições abertas será o Prouni, cujo a inscrição será realizada entre os dias 13 e 16 de julho, com o resultado da primeira chamada sendo divulgado no dia 20. Em seguida, começarão as inscrições para o Fies, que acontecerão entre os dias 27 e 30 de julho, sendo que no dia 3 de agosto serão divulgados os pré-selecionados em chamada única. Por fim, as inscrições do Sisu irão do dia 3 ao dia 6 de agosto, com o resultado da chamada única divulgada no dia 10 de agosto. Confira o calendário completo:

Prouni

13 a 16 de julho – Período de inscrição;

– Período de inscrição; 20 de julho – Resultado da 1ª chamada;

– Resultado da 1ª chamada; 20 a 28 de julho – Período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em 1ª chamada e processo seletivo próprio das IES, quando houver;

– Período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em 1ª chamada e processo seletivo próprio das IES, quando houver; 03 de agosto – Resultado da 2ª chamada;

– Resultado da 2ª chamada; 03 a 11 de agosto – Período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em 2ª chamada e processo seletivo próprio das IES, quando houver;

– Período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em 2ª chamada e processo seletivo próprio das IES, quando houver; 17 e 18 de agosto – Prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera;

– Prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera; 20 de agosto – Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino;

– Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino; 23 a 27 de agosto– Período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados por meio da lista de espera.

Fies

27 a 30 de julho – Período de inscrição;

– Período de inscrição; 3 de agosto – Resultado dos pré-selecionados em chamada única;

– Resultado dos pré-selecionados em chamada única; 4 a 6 de agosto – Prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados na chamada única;

– Prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados na chamada única; 4 a 31 de agosto – Período para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera.

– Período para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera. 8 a 10 de setembro – 1º período de inscrição para candidatos não matriculados e matriculados (vagas remanescentes);

– 1º período de inscrição para candidatos não matriculados e matriculados (vagas remanescentes); 27 a 29 de outubro – 2º período de inscrição somente para candidatos matriculado (vagas remanescentes).

Sisu