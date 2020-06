Em nota, MEC diz que Weintraub deixa ‘gestão limpa e amplo legado’

Carolina Antunes/PR Abraham Weintraub



O Ministério da Educação (MEC) emitiu nota na tarde desta quinta-feira (18) afirmando que o agora ex-ministro Abraham Weintraub deixa uma “gestão limpa e amplo legado”.

Weintraub anunciou sua saída da pasta em um vídeo postado nas redes sociais. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou que deve assumir o cargo de diretor do Banco Mundial, com sede em Washington, nos Estados Unidos.

“Além de uma melhor formação aos docentes da educação básica, buscou resgatar valores, seja com o protagonismo da família no processo de desenvolvimento dos pequenos, ou incentivando o respeito ao professor em sala de aula”, diz a nota.

A pasta diz ainda que o ministro “inovou, em relação ao Enem” e cita o Enem Digital e o Enem Seriado, com reformulação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Ao anunciar sua saída, Weintraub disse que “não cabia, naquele momento, discutir os motivos” que o levaram a deixar o cargo.

Polêmicas

Weintraub deixa a pasta após uma série de polêmicas envolvendo o Ministério da Educação e declarações dadas em redes sociais. No último domingo, ele participou de um ato de apoio ao governo em Brasília, não usou máscaras e foi multado em R$ 2 mil pelo governo do Distrito Federal.

Ao anunciar sua saída do MEC, Weintraub disse que “não cabe discutir os motivos neste momento”.

O agora ex-ministro é alvo do Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito das fake news. No vídeo da reunião de 22 de abril, ele fala em prisão de ministros da Corte e os xinga de “vagabundos”.

Ele também é investigado por suposta prática de racismo ao ironizar a China pelo Twitter. Após a repercussão, apagou a postagem. Durante depoimento à Polícia Federal, Weintraub ficou calado.