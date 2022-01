Média móvel de casos de Covid-19 volta a ficar acima de 50 mil por dia no Brasil

Última vez que o país registrou a marca foi em julho de 2021; média móvel de óbitos segue estável

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Casos de Covid-19 aumentaram nas últimas semanas



O Brasil registrou 87.471 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass). Com isso, a média móvel de casos de Covid-19 no Brasil voltou a ficar acima de 50 mil por dia. Nos últimos 7 dias, o índice foi de 52.261 casos – a maior média móvel registrada desde o dia 1º de julho de 2021, quando era de 54.115. A última vez que o Brasil atingiu média móvel acima de 50 mil foi em 7 de julho. O país registrou 133 mortes nas últimas 24 horas. A média móvel de óbitos ficou em 123 na última semana e segue estável. Segundo o Conass, em 2 de julho do ano passado, a média era de 1.544. Ao todo, o Brasil registrou 620.371 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.