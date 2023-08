Médica é encontrada morta dentro de mala em São José do Rio Preto

Rapaz de 26 anos é principal suspeito de cometer o crime, segundo autoridades policiais

Reprodução/Instagram/@oficialfamerp Thalita da Cruz Fernandes foi encontrada morta dentro de uma mala



A médica Thalita da Cruz Fernandes, de 29 anos, foi encontrada morta dentro de uma mala no apartamento em que morava no bairro Vila Imperial, na zona rural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A Divisão Especializada de Investigações Criminais de São José do Rio Preto (Deic), apura o caso e investiga um homem, de 26 anos, pelo assassinato ocorrido na tarde desta sexta-feira, 18. Deic não informou identidade do rapaz. Policias militares foram acionados para atender a ocorrência, e ao chegaram no local se depararam com a vítima já em óbito com ferimentos de faca pelo corpo. Investigações são realizadas para esclarecer o caso e prender o autor do feminicídio.