‘Parem com esse negócio de prisão’, diz Carlos Bolsonaro sobre Jair Bolsonaro

Filho do ex-presidente pediu que apoiadores desconstrua narrativa sobre o pai, após recentes denúncias de Walter Delgatti

Alan Santos/PR - 16/02/2022 Vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-JR) viajou junto com o presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Rússia



O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) se manifestou neste sábado, 19, sobre as recentes acusações contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e especulações sobre uma suposta prisão do ex-mandatário. Em publicação no X, o antigo Twitter, o vereador falou que parece uma síndrome de Estocolmo. “Parem com esse negócio de prisão. Parecem aqueles caras que amam viver a síndrome de Estocolmo. Se quer ajudar desconstrua a narrativa e não fique correndo atrás de cliques ou lacrações para se sentir importante validando a dor que o adversário sente prazer em fazer você sofrer”, afirmou o político. Carlos Bolsonaro também chegou a afirma que é óbvio que “já vivemos em uma Venezuela”, mas que “não é desse jeito que se luta”. “Os canalhas estão carecas de saber disso e estão utilizando sua psique para você validar algo que querem”, comentou.