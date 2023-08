Penitenciária diz não poder cuidar de Roberto Jefferson: ‘Extremamente frágil’

Político está preso após ter atirado contra agentes em outubro de 2022

Valter Campanato/Agência Brasil Ex-presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson



A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) informou ao ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal) ,que “não dispões de meio” para oferecer cuidados médico adequados para o tratamento do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Segundo a petição, uma equipe de profissionais médicos visitou o político e contatou que sua saúde está “extremamente frágil’ e que ele está em “quadro depressivo”, além de dificuldade “de se nutrir”. “O paciente se apresentava emagrecido, mantendo quadro de insônia e distúrbio de depressivo, inapetente e com a mesma dificuldade de ingesta alimentar. Relata que faz pequenas refeições durante todo o dia e assim mesmo apresenta episódios de vômitos”, afirma o documento. Roberto Jefferson está preso desde outubro de 2002, quando ele atirou contra policiais federais que cumpriam um mandado de prisão. Nesta semana, o Ministério Público Federal (MPF) alterou a denúncia contra ele, a instituição entende que deve responder por tentativa de homicídio com dolo eventual, por ter assumido o risco de matar os agentes.