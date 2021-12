Médico Carlos Carlotti Junior é escolhido o novo reitor da USP

Ele foi o mais votado da lista tríplice e assume o mandato de quatro anos em 25 de janeiro de 2022; socióloga Maria Arminda Arruda será vice-reitora

Marcos Santos/USP Imagens Carlos Carlotti Junior assume reitoria da USP



O médico Carlos Carlotti Junior foi escolhido pelo governador João Doria (PSDB), como novo reitor da Universidade de São Paulo (USP). Ele foi o mais votado da lista tríplice e assume o mandato de quatro anos em 25 de janeiro de 2022. A socióloga Maria Arminda Arruda foi escolhida vice-reitora. “Trabalharemos incansavelmente e responsavelmente pela universidade, buscando a excelência acadêmica no ensino, na pesquisa e na extensão, associada a diversidade, com apoio à permanência estudantil e aos jovens docentes”, disse Carlotti, que atualmente é pró-reitor de pós-graduação na USP. “Estamos propondo um novo pacto com a sociedade, aumentando nossa colaboração tanto com o setor público, quanto com o setor privado, resultando em maior impacto de nossas ações em melhoria de condições de vida dos paulistas e dos brasileiros. Serão muitos desafios a enfrentar, tanto internos, quanto externos. Precisaremos combater juntos o negacionismo científico e a desinformação premeditada, mas encararemos o desafio com serenidade e confiança, pois nossa universidade é feita de pessoas de excepcional talento e determinação”, completou.