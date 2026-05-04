Médico condenado por estuprar e filmar pacientes dopados é preso em SP

Condenado a 16 anos e quatro meses foi preso neste sábado (02), em Praia Grande

Divulgação Médico condenado por estuprar e filmar pacientes dopados é preso.



Neandro Schiefler, de 46 anos, condenado por estuprar pacientes e filmar os atos em Santa Catarina, foi preso no sábado (2) em Praia Grande, litoral de São Paulo. A condenação foi expedida em outubro de 2025, pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí, por estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública, equipes da Guarda Civil Municípal receberam notificação de que o foragido transitava pela região. A informação veio através do sistema de reconhecimento por câmeras de monitoramento estadual, o Muralha Paulista. O homem foi localizado e abordado na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Cidade Ocian.

O médico foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária do município, onde permanece à disposição da Justiça. Ele havia sido preso temporariamente pela primeira vez em fevereiro de 2019 durante a operação Jaleco Branco, realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina, por crimes ocorridos desde 2017.