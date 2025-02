Universidade de Columbia alerta sobre impacto do calor extremo no RJ na saúde pública

Pesquisa destaca a necessidade urgente de estratégias para enfrentar o estresse térmico na cidade

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO RJ - CLIMA/RIO/CALOR - GERAL - Pedestres enfrentam dia de calor na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na manhã desta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. A capital deve enfrentar temperaturas superiores aos 40ºC nos próximos dias. Apesar da onda de calor, o prefeito Eduardo Paes (PSD) descartou cancelar os blocos de carnaval e orientou os foliões a se hidratarem mais. 17/02/2025



Uma pesquisa realizada pela Universidade de Columbia revela os efeitos do calor extremo no Rio de Janeiro, alertando para a crescente frequência de ondas de calor e suas consequências para a saúde da população. O relatório, elaborado por Beatriz Triani e Guilherme Campbell, destaca a necessidade urgente de estratégias para enfrentar o estresse térmico na cidade. Entre as soluções propostas, o estudo recomenda a criação de telhados verdes, a ampliação de áreas verdes urbanas e a adoção de técnicas de ventilação cruzada. Essas medidas visam não apenas melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, mas também aumentar a eficiência dos serviços urbanos, tornando a cidade mais resiliente ao calor.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar de o Rio de Janeiro ser um exemplo em monitoramento e protocolos para lidar com o estresse térmico, o estudo aponta que ainda há um longo caminho a percorrer na implementação de ações de mitigação e adaptação. É fundamental que todas as áreas da cidade sejam atendidas por essas iniciativas, com foco na criação de mais parques e superfícies que permitam a permeabilidade do solo. A Universidade de Columbia também promove workshops que visam integrar soluções científicas ao planejamento urbano, como a criação de corredores verdes. O relatório enfatiza a importância de se preparar para eventos climáticos extremos e sugere que ferramentas como o Painel do Calor sejam utilizadas para fundamentar decisões que ajudem a minimizar os efeitos das mudanças climáticas na cidade.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA