Mega da Virada valendo R$ 325 milhões: veja dezenas sorteadas

Prêmio era estimado em R$ 300 milhões, mas, por conta do aumento do volume de apostas, o valor aumentou

Reprodução/ Agência Brasil Sorteio foi realizado às 20h25 desta quinta-feira, 31.



O sorteio das dezenas da Mega da Virada de 2020 foi realizado às 20h25 desta quinta-feira, 31. O prêmio original era de R$ 300 milhões, mas, devido ao grande volume de apostas, o valor subiu para R$ 325 milhões. Os números sorteados foram: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42. Até o momento, o rateio do prêmio não foi divulgado pela Caixa. Por ser um concurso especial, o valor não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os participantes que acertarem cinco dezenas. O valor da premiação é o maior da história da Mega da Virada. Ao todo, foram feitas 260 milhões de apostas no concurso, totalizando uma arrecadação de cerca de R$ 1,17 bilhão.