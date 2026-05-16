Mega-Sena acumula e prêmio de edição de aniversário vai a R$ 300 milhões

Os números sorteados neste sábado (16) foram: 04 – 06 – 08 – 18 – 21 – 30

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Bilhetes de aposta da Mega-Sena



Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado (16) no concurso 3009 da Mega-Sena. O prêmio para a próxima edição especial de 30 anos da loteria está estimado em R$ 300 milhões.

Os números sorteados no concurso 3009 foram: 04 – 06 – 08 – 18 – 21 – 30.

Outras 136 apostas acertaram a quina e receberão R$ 19.052,37.

Como apostar na Mega-Sena?

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de 23 de maio em qualquer casa lotérica credenciada, ou pelo site e aplicativo da Caixa. Já os bolões digitais poderão ser comprados até às 10h do dia do sorteio, 24 de maio, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

Cada jogo simples custa R$ 6,00 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis. O pagamento da aposta online pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou pelo internet banking (para correntistas da Caixa). Para participar dos sorteios, é necessário ter mais de 18 anos.