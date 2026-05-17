Guia completo do Acquamotion: como aproveitar o parque aquático de Gramado

Saiba tudo sobre ingressos, atrações termais e o funcionamento do único parque aquático coberto e temático de neve do Brasil

Divulgação / Acquamotion Acquamotion, parque aquático de Gramado



Gramado é conhecida pelo frio e pelas paisagens de inverno, mas a cidade abriga uma atração que subverte essa lógica oferecendo calor o ano inteiro. O Acquamotion é uma das principais novidades da Serra Gaúcha para quem busca lazer em família, independentemente da previsão do tempo.

Entender como funciona o Acquamotion em Gramado, o único parque aquático coberto e temático de neve do Brasil, é o primeiro passo para garantir uma experiência confortável. Diferente dos parques tradicionais, aqui a proposta é oferecer águas termais em um ambiente climatizado, criando um cenário mágico onde é possível ver a natureza lá fora enquanto se relaxa em piscinas aquecidas.

Como funciona o Acquamotion

A principal dúvida dos visitantes é sobre a temperatura e a estrutura. O parque opera com águas termais retiradas do Aquífero Guarani. A temperatura das piscinas é mantida constantemente em torno de 36°C, enquanto o ambiente interno é totalmente climatizado.

Isso significa que, mesmo se estiver nevando ou chovendo do lado de fora, a sensação térmica interna é de conforto e calor. O parque é dividido em quatro áreas temáticas inspiradas nas estações do ano (Primavera, Verão, Outono e Inverno), mas a temperatura da água é sempre agradável.

O sistema de acesso e consumo é “cashless”. Ao entrar, você recebe uma pulseira inteligente (Smart Band). Ela serve para abrir seu armário (locker) e registrar qualquer consumo de alimentação ou aluguel de toalhas dentro do complexo. O pagamento é feito apenas na saída.

Principais atrações e piscinas

O complexo possui 7 piscinas diferentes, toboáguas e áreas de relaxamento. As atrações atendem desde bebês até adultos que buscam apenas descanso.

Piscina de ondas (Tchêbum): Simula uma praia com ondas suaves, ideal para toda a família. Fica na área temática de “Verão”;

Toboáguas radicais: Existem duas opções principais para quem busca adrenalina, com descidas rápidas e curvas, porém seguras para crianças maiores e adultos;

Piscina externa (ao ar livre): Um dos pontos altos do parque. É uma piscina de borda infinita com vista para a floresta de araucárias. A água é aquecida, permitindo que você fique submerso no calor enquanto sente o ar frio da Serra no rosto;

Áreas infantis (Aquaplay e Aquathek): Espaços dedicados aos pequenos, com lâmina d’água rasa, esguichos, balde gigante que vira água e mini escorregadores;

Grotta de relaxamento: Uma piscina mais reservada, com luzes baixas e jatos de hidromassagem, focada exclusivamente em relaxamento;

Informações essenciais

Para planejar sua visita sem imprevistos, atente-se aos detalhes logísticos do parque.

Localização: Estrada Municipal Linha Ávila, Rua Linha Carazal, 501. Fica a cerca de 15 minutos de carro do centro de Gramado (Rua Coberta;

Horário de funcionamento: Geralmente das 10h às 18h. Em alta temporada, os horários podem se estender (verifique sempre no site oficial antes de ir);

Estacionamento: O local possui estacionamento amplo, porém é pago à parte;

Estrutura de apoio: O parque oferece vestiários completos com chuveiros quentes, secadores de cabelo e fraldário equipado;

Roteiro sugerido no parque

Embora seja um parque para passar o dia, organizar a ordem das atividades otimiza o tempo e evita filas nos horários de pico.

Chegada e organização

Chegue cedo, preferencialmente na abertura (10h). Faça o check-in, pegue sua pulseira e dirija-se aos vestiários. Garanta um armário (locker) para guardar roupas secas e documentos. Aplique protetor solar se pretende usar a área externa, mesmo em dias nublados.

Manhã: diversão ativa

Comece pelas atrações mais concorridas. Vá direto aos toboáguas e aproveite a piscina de ondas enquanto o parque ainda não atingiu a lotação máxima. É o melhor momento para as crianças gastarem energia no Aquaplay.

Almoço e pausa

O parque possui restaurantes e quiosques com opções que vão de lanches rápidos a refeições completas. Evite o horário exato de 12h30 para não pegar filas. Após comer, utilize a “Grotta” ou as espreguiçadeiras para descansar um pouco antes de voltar para a água.

Tarde: experiência externa

Deixe a piscina externa para o meio da tarde, especialmente se for perto do pôr do sol. A experiência de estar na água quente vendo o fim do dia na Serra Gaúcha é inesquecível. Encerre o dia tomando um banho nos vestiários (que costumam lotar nos últimos 30 minutos de funcionamento, então antecipe-se se possível).

Dicas práticas e economia

Para aproveitar melhor o Acquamotion e economizar, considere estas recomendações:

Compra antecipada: Os ingressos comprados pelo site ou agências com antecedência costumam ser mais baratos do que na bilheteria física;

O que levar: Leve roupa de banho, chinelo de dedo (essencial para andar nas áreas molhadas) e uma toalha. O parque aluga toalhas e roupões, mas levar o seu gera economia;

Saída e retorno: Diferente de alguns parques, no Acquamotion geralmente não é permitido sair e retornar ao parque no mesmo dia com o mesmo ingresso. Leve tudo o que precisa;

Consumo: Não é permitida a entrada de alimentos e bebidas (exceto papinhas de bebê e restrições alimentares comprovadas). Prepare o orçamento para alimentação interna;

Baixa temporada: Se quiser evitar aglomerações, prefira visitar o parque durante a semana fora dos meses de julho, dezembro e janeiro;

O Acquamotion se consolidou como uma parada obrigatória em Gramado, especialmente para quem viaja com crianças ou quer uma alternativa aos passeios tradicionais de contemplação. Com águas quentes garantidas e estrutura de primeiro mundo, é o refúgio perfeito para relaxar e se divertir, independentemente da previsão do tempo na Serra Gaúcha.