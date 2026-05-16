Acidente entre ambulância e carro deixa bebê morto e mãe ferida em SP

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor

Reprodução/TV Globo Motorista disse à polícia que não conseguiu frear o carro a tempo de evitar colisão com a ambulância



A colisão de um carro na traseira de uma ambulância na tarde de sexta-feira (15) causou a morte de um bebê de um ano e sete meses e deixou a mãe ferida. O episódio ocorreu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a ambulância fazia a travessia por uma via quando foi atingida pelo carro. Com o impacto, a unidade de atendimento móvel tombou.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do carro relatou à polícia que não conseguiu frear o veículo a tempo de evitar a colisão. Ele também não apresentava sinais de embriaguez. Por isso, não fez o teste do bafômetro.

A mãe e o bebê estavam na parte traseira da ambulância. As vítimas foram arremessadas para fora da unidade de atendimento móvel após a colisão. A mulher foi encaminhada para o Hospital de Base para atendimento médico.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A investigação do acidente segue sob responsabilidade da Polícia Civil.