Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 27 milhões

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mega-sena deve pagar R$ 27 milhões no próximo sorteio



O concurso 2.664 da Mega-Sena não teve nenhuma aposta que contemplou as seis dezenas nesta terça-feira, 5, em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio está acumulado em R$ 27 milhões. Os números sorteados foram 12 – 15 – 17 – 30 – 40 – 52. A Quina teve 24 apostas ganhadoras, cada uma com o prêmio de quase R$ 73,8 mil. Já a Quadra teve 1.798 apostas ganhadoras e cada uma levou R$ 1.408,06.

O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira, 7, e as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, por meio do site da Caixa Econômica Federal. De acordo com a Caixa, a probabilidade para vencer com a aposta simples, de seis dezenas no valor de R$ 5, é de 1 em 50.063.860. Para uma aposta de até 15 dezenas, no valor de R$ 22.522,50, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 10.003.