Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 32 milhões; veja as dezenas

DAVI CORRÊA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Sorteio acontece nesta terça-feira, 28



O prêmio da Mega-Sena acumulou novamente neste sábado,26. Os números sorteados foram 06, 12, 13, 20, 38 e 60. 57 apostas acertaram cinco números e ficaram com prêmios de R$ 49.487,39; outros 4.376 jogos conquistaram o valor de R$ 920,86. O próximo jogo, a ser realizado na terça-feira, 28, tem prêmio estimado em R$ 32 milhões, podendo pagar como prêmio a quantia de R$ 26.010.474,08. Para participar do próximo sorteio, basta registrar uma aposta de seis a vinte números em lotéricas credenciadas ou por meio da Caixa. É possível também cadastrar o seu jogo virtualmente, em site de loterias do banco. Para fazer parte do próximo concurso, é necessário também que o candidato tenha o seu registro feito até às 19h da data em questão. Nos próximos dias, acontece a Mega da Virada, com acumulado para sorteio de R$ 103.738.178,31. Já é permitido apostar no sorteio especial de fim de ano desde o dia 13 de novembro.