Mega-Sena: Apostas de Brasília e SP dividem prêmio de R$ 22,6 milhões

Duas apostas, de Brasília (DF) e Araçatuba (SP), acertaram as seis dezenas da Mega-Sena em sorteio realizado no sábado, 01. Com os acertos, o prêmio de R$ 22.646.687,38 foi dividido entre os apostadores, recebendo R$ 11.323.343,69 cada vencedor. As dezenas sorteadas foram: 01 – 07 – 10 – 12 – 33 – 42.

Para o próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. A aposta mínima custa R$ 4,50.

*Com informações da Agência Brasil