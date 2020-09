Mega-Sena acumula prêmio de R$ 60 milhões; veja como apostar

As apostas para o concurso 2.304 podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio; o volante, com sei dezenas marcadas, custa R$ 4,50

Marcelo Camargo/Agência BrasilNenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.303 da Mega-Sena. Com o prêmio principal acumulado, a estimativa da Caixa é que ele pague R$ 60 milhões no sorteio da próxima quarta-feira (30). A seis dezenas foram sorteadas nesse sábado (26), às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas são as seguintes: 03 - 07 - 17 - 20 - 48 - 50. A quina registrou 145 apostas ganhadoras; cada uma pagará individualmente R$ 28.857,20. A quadra teve 8.431 apostas vencedoras e pagará um prêmio a cada ganhador de R$ 708,99 As apostas para o concurso 2.304 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O volante, com sei dezenas marcadas, custa R$ 4,50. A quina registrou, neste sábado, 145 apostas ganhadoras, sendo que cada um dos ganhadores receberá individualmente R$ 28.857,20



Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.303 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado, 26, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas são as seguintes: 03 – 07 – 17 – 20 – 48 – 50. Sem vencedores, o prêmio principal acumulou por mais uma semana e agora, segundo estimativa da Caixa, ele deve pagar R$ 60 milhões no sorteio da próxima quarta-feira, 30.

A quina registrou, neste sábado, 145 apostas ganhadoras, sendo que cada um dos ganhadores receberá individualmente R$ 28.857,20. A quadra teve 8.431 apostas vencedoras e pagará um prêmio a cada vencedor de R$ 708,99. As apostas para o concurso 2.304 podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O volante, com sei dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

*Com Agência Brasil