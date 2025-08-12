Jovem Pan > Notícias > Brasil > Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 40 milhões

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 40 milhões

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco anteriores; o jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

  • 12/08/2025 11h11
DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Mega-sena O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa

As seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 40 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

*Com informações da Agência Brasil

