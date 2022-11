Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 54,5 milhões; veja as dezenas

A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado, 5, o sorteio do concurso 2536, no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Mega-Sena pode pagar mais de R$ 54,5 milhões no concurso 2536



A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado, 5, o sorteio do concurso 2536 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 09-22-27-30-33-45. Como nenhuma aposta acertou todos os números, ninguém receberá o prêmio estimado em R$ 54.575.161,62. De acordo com a Caixa, 163 apostas acertaram a quina e levaram R$ 28.773,28 cada. As apostas da Mega-Sena, vale lembrar, podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.