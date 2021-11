Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 65 milhões nesta quarta; saiba como apostar

Sorteio acontece às 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no terminal Rodoviário Tietê; aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil



A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira, 3, prêmio de R$ 65 milhões. O montante referente ao concurso 2.425 será destinado para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está marcado para acontecer às 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser feita pela internet, em as casas lotéricas credenciadas de todo o país e no site da Caixa Econômica Federal. Segundo o banco, a probabilidade de acerto para quem aposta em seis números jogados é de um em 50.063.860. Já para quem joga com 15 números é de um em 22.522,50. O prêmio estimado em R$ 65 milhões acumulou após ninguém acertar as dezenas no concurso 2.424, no sábado, 30. Na ocasião, 101 jogadores acertaram a quina, recebendo prêmio de R$ 41.070 cada um deles. Na quadra foram 6.968 apostas vencedoras, com pagamento individual de R$ 850,44. As apostas do concurso 2.425 podem ser feitas até as 19 horas desta quarta-feira.