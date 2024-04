Mega-sena sorteia R$ 17,5 milhões neste sábado

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena no concurso 2.708, realizado na quinta-feira (4) e prêmio está acumulado

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil 22/06/2023 - Brasília - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa



Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena no concurso 2.708, realizado na quinta-feira (4). O prêmio está acumulado para este sábado (6) em R$ 17,5 milhões. Foram sorteados os números 10-11-12-19-23-28. A quina teve 126 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 17.344,12. Outras 5.990 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 521,19 cada. Para concorrer no sorteio deste sábado, as apostas devem ser feitas até as 19h, por meio de qualquer lotérica credenciada do Brasil ou pelo site e pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 5.