Megablocos do Rio de Janeiro têm distribuição gratuita de água para foliões se hidratarem durante carnaval

Unidade de Água Potável (UAP) tem seis torneiras e capacidade para mil litros, o suficiente para encher 5.000 mil copos de 200 ml, e mantém a água gelada por até 12 horas

Os foliões que vão curtir o carnaval no Rio de Janeiro neste ano irão se deparar com uma novidade: distribuição gratuita de água. A medida, que já entrou em vigor e pode ser vista em alguns dos megablocos que circulam pela cidade, vem após o trágico episódio que aconteceu no final do ano passando quando uma fã da Taylor Swift morreu por exaustão térmica. O episódio aconteceu na primeira apresentação da cantora na cidade carioca. A água será disponibilizada pelo Cedae (Companhia Estadual de água e Esgotos do Rio de Janeiro), empresa responsável pela captação e tratamento de água do Rio. Para se hidratar, os foliões só precisam se direcionar para um dos pontos de distribuição de água potável que foram colocados nas ruas por onde passam os megablocos.

Aguadeiros também circulam entre as pessoas para disponibilizarem copos para as pessoas. Para os próximos blocos que vão agitar a cidade durante todo o período de carnaval, será espalhado um equipamento em que as pessoas vão podem encher os seus copos ou garrafas por conta própria. A Bica da Cedae ou Unidade de Água Potável (UAP), tem seis torneiras e capacidade para mil litros, o suficiente para encher cinco mil copos de 200 ml, e mantém a água gelada por até 12 horas, segundo a companhia. Nas redes sociais, os foliões aprovaram a iniciativa da empresa.

A discussão sobre a distribuição gratuita de água surgiu depois da morte de Ana Clara, de 23 anos, em novembro de 2023. Após o episódio, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e atual ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino, anunciou que o governo federal criou uma portaria que permite aos fãs entrarem com água em shows no Brasil. Além disso, eventos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em “ilhas de hidratação” de fácil acesso. As medidas começaram a valer no dia 18 de novembro. Durante o show de Taylor Swift no Brasil, centenas de fãs da cantora passaram mal por causa das altas temperaturas no Rio de Janeiro, somada à aglomeração no estádio do Engenhão e à falta de hidratação.