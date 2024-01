Maior navio de cruzeiro do mundo tem cinco vezes o tamanho do Titanic e faz primeira viagem neste sábado

Icon of the Seas tem 365 metros de comprimento e foi batizada por Messi; ambientalistas demonstram preocupação com sua operação com receio de vazamento de metano

Jonathan NACKSTRAND / AFP vista aérea tirada em 30 de maio de 2023 mostra o local de construção do novo navio ‘Icon of the Seas’ da Royal Caribbean no estaleiro Turku, na costa sudoeste da Finlândia



O maior navio de cruzeiro do mundo, Icon of the Seas, da Royal Caribbean, faz sua estreia neste sábado em meio a preocupação de grupos ambientalistas por causa de possíveis vazamento do metano, que, em termos de efeito de aquecimento é 80 vezes pior em 20 anos do que o dióxido de carbono. A embarcação, que foi construída para funcionar com gás natural liquefeito (GNL), zarpa de Miami, nos Estados unidos, e tem capacidade para 8 mil passageiros, em 20 descks, e tem 365 metros de comprimento. Ele partirá em direção a rotas do Caribe Oriental e Ocidenetal durante sete dias. A embarcação é cinco vezes maior do que o Titanic.

A redução das emissões de metano é fundamental para conter o aquecimento global. Para Bryan Comer, diretor do Conselho Internacional de Transposter Limpo (ICCT), um grupo de reflexão sobre política ambiental, o funcionamento deste navio é um passo na direção errada. “Estimamos que a utilização de GNL coo combustível marítimo emite 120% mais gases de efeitos estufas ao longo do clico de vida do que o diesel marítimo”, desse Comer.

Nos último dias, o Icon of the Seas foi batizado pelo jogador argentino Lionel Messi, que atualmente atua pelo Inter de Miami. O craque colocou uma bola de futebol em cima de um botão que acionava o lançamento de uma garrafa de espumante que se checou contra o casco do navio e se quebrou, conforme a tradição. Em seu interior ele tem o maior parque temático marítimo do mundo, que conta com seis toboáguas. Os viajantes, que podem escolher entre 28 tipos de acomodações, também podem desfrutar de: sete piscinas, nove banheiras de hidromassagem, simulador de surfe, mais de 40 restaurantes, bares e entretenimento.

*Com informações das agências internacionais