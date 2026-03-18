Megaoperação contra tráfico de armas e drogas cumpre mandados em 13 cidades de SP

Ação contra o tráfico de armas e drogas cumpriu 37 mandados de prisão e suspendeu 20 empresas de fachada utilizadas para lavagem de dinheiro em SP, MG e PR

Divulgação / Polícia Federal Operação desarticula grupo criminoso acusado de envolvimento com tráfico de drogas



A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) realizou, nesta quarta-feira (18), uma megaoperação para desarticular uma organização criminosa acusada de envolvimento no tráfico de armas e drogas. A ação cumpre mandados em 13 cidades do estado de São Paulo, além de municípios em Minas Gerais e no Paraná, visando um grupo investigado por crimes violentos e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão e 37 mandados de prisão temporária. As medidas foram realizadas nos municípios de Araras (SP), Bragança Paulista (SP), Hortolândia (SP), Limeira (SP), Mogi Mirim (SP), Nova Odessa (SP), Rio Claro (SP), Santa Bárbara d’Oeste (SP), Socorro (SP), Sumaré (SP), São Paulo, Santo André (SP) e São Bernardo do Campo (SP), além de João Monlevade (MG) e das cidades de Londrina (PR) e Foz do Iguaçu (PR).

Além dos mandados, também foram determinados o sequestro de bens, o bloqueio de aproximadamente 150 contas bancárias — no valor de até R$ 70 milhões — e a suspensão das atividades de 20 empresas de fachada utilizadas para lavagem de dinheiro.

As investigações apontaram que a organização criminosa possuía vínculos com facção em todo o Brasil e movimentava grande quantidade de haxixe de alto teor de THC. O grupo também operava um esquema estruturado de tráfico de armas, com logística em vários estados, e uso de empresas de fachada para ocultação de valores ilícitos.

Batizada de Operação Dry Fall – referência ao tipo de droga comercializada e à desarticulação do esquema criminoso -, a ação contou com a participação de cerca de 120 policiais federais e 250 policiais militares.

Essa operação da FICCO faz parte da “Operação Força Integrada I”, que foi realizada simultaneamente em 14 estados do país.