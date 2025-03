Membros do Comando Vermelho são presos por ataques a provedores de internet no Ceará

Na primeira fase da Operação Strike, realizada na quarta-feira (12), 17 pessoas foram presas, entre elas líderes que exigiam pagamentos para que as empresas continuassem suas atividades

Reprodução/Polícia Civil do Ceará Reprodução/Polícia Civil do Ceará



Três integrantes da facção Comando Vermelho foram detidos no Ceará, acusados de realizar ataques a provedores de internet. As ações, que incluíram vandalismo e disparos, ocorreram após a extorsão de taxas das empresas. A Operação Strike foi desencadeada com o objetivo de desmantelar essa organização criminosa, que também está envolvida em tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. Na primeira fase da operação, realizada na quarta-feira (12), 17 pessoas foram presas, entre elas líderes que exigiam pagamentos para que as operadoras pudessem continuar suas atividades na região.

Os ataques perpetrados pela facção resultaram em tiros contra as fachadas das empresas, além de depredação e incêndios em veículos, afetando cerca de 90% dos clientes que ficaram sem acesso à internet. As ameaças e ações violentas da facção visavam forçar as operadoras a pagarem uma “taxa” para garantir a continuidade dos serviços. Aqueles que se recusavam a ceder às exigências enfrentavam represálias severas, o que levou algumas empresas a suspenderem suas atividades em determinadas áreas do estado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre os detidos na operação, destacam-se cinco proprietários de provedores de internet clandestinos. O primeiro alvo, um jovem de 21 anos, foi capturado em São Gonçalo do Amarante, onde foram apreendidos armamentos e equipamentos eletrônicos. Outro homem, de 30 anos, também foi preso.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias