Menina de 10 anos morre afogada após ter cabelo puxado por ralo de piscina em SC

Laíse tinha apenas dez anos e chegou já bastante fraca ao hospital, onde acabou falecendo

Reprodução / Instagram / @LianePegorini Laíse tinha apenas dez anos e cursava o 4ª ano do ensino fundamental



A menina Laíse Pegorini Franzen, de 10 anos, morreu afogada após ter os cabelos puxados pelo sistema de drenagem da piscina de casa, em Faxinal do Guedes, cidade no oeste de Santa Catarina. O acidente ocorreu na noite de terça, 9, e Laíse chegou a ser levada para o Hospital Municipal São Cristóvão por familiares, onde chegou apresentando poucos sinais vitais. Os médicos tentaram reanima-la, mas a garota acabou falecendo pouco depois. Laíse foi velada na manhã desta quarta-feira, 10, na Capela Mortuária de Faxinal dos Guedes e enterrada às 15h no Cemitério Municipal de Xanxerê. A morte foi bastante lamentada nas redes sociais pelo Colégio Integração, em que Laíse cursava o 4º ano, e pelo grupo de escoteiros do qual a menina participava, além de amigos, colegas e familiares da menina. Laíse morava com os pais e dois irmãos.