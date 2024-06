Menina de 13 é atingida por bala perdida ao voltar do balé no Rio de Janeiro

incidente ocorreu em meio a um violento confronto entre policiais militares e traficantes de drogas na Ilha do Governador, zona norte da capital fluminense

Reprodução/Jovem Pan News Ana Beatriz Nascimento levou um tiro na região do abdômen



Na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, uma comunidade foi sacudida por um evento trágico que deixou uma adolescente gravemente ferida. Ana Beatriz Nascimento, de apenas 13 anos, foi vítima de uma bala perdida enquanto voltava para casa após uma aula de balé. O incidente ocorreu em meio a um violento confronto entre policiais militares e traficantes de drogas, cenário comum em várias áreas da cidade. A jovem, tentando encontrar abrigo, foi atingida na região do abdômen, uma situação que chocou pela brutalidade e pelo estado grave de saúde da menina.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro relatou que o tiroteio começou quando seus agentes entraram em uma comunidade na Ilha do Governador com a intenção de combater o tráfico de drogas. Os policiais foram recebidos a tiros pelos traficantes, o que desencadeou um intenso tiroteio. Esse confronto gerou pânico entre os moradores. Dados fornecidos pela plataforma Fogo Cruzado ilustram uma realidade alarmante na região do Grande Rio. Somente neste ano, 16 adolescentes foram baleados, e destes, nove não sobreviveram. As autoridades já deram início às investigações para esclarecer os detalhes do confronto.