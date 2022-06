Menina de 2 anos gruda olho com cola e vai parar no hospital

De acordo com familiares, a criança brincava, quando pegou um tubo de cola em cima da mesa e depois tentou se limpar

Davidyson Damasceno/Divulgação Criança está internada no Hospital de Base do Distrito Federal, onde está sob avaliação



Uma menina de 2 anos colou um dos olhos com cola e foi parar no hospital, em Ceilândia, no Distrito Federal. De acordo com familiares, a criança brincava, quando pegou um tubo de cola em cima da mesa e depois tentou se limpar. O produto grudou no olho direito. O caso foi registrado na semana passada. No entanto, até esta segunda-feira, 20, ela continuava com os olhos grudados. A família disse que levou a criança a um hospital público e um privado, mas que em nenhum dos locais os médicos resolveram o caso. Ela conseguiu atendimento adequado no Hospital Base, no Distrito Federal, onde está sob avaliação.