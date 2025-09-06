Menina de 6 anos é resgatada de cárcere privado em Sorocaba sem saber falar; pais são presos

Criança nunca havia frequentado a escola, não tinha recebido vacinas e, de acordo com o Conselho Tutelar, ficou ‘deslumbrada’ ao sair da casa; pais não souberam explicar porque a privaram de direitos básicos

Divulgação/Polícia Civil Quarto em condições precárias onde vivia menina de seis anos resgatada pela polícia em Sorocaba, no interior de São Paulo



Uma menina de seis anos foi resgatada pela Polícia Civil de São Paulo após viver em condições que indicam cárcere privado em Sorocaba, no interior do estado. A criança não sabia falar, não comia alimentos sólidos, nunca havia frequentado a escola e não tinha recebido vacinas ou qualquer atendimento médico. Os pais, uma mulher de 45 anos e um homem de 54, foram presos em flagrante na quinta-feira (4).

Segundo a Polícia Civil, a criança foi localizada depois de uma denúncia anônima. O resgate contou com apoio do Conselho Tutelar e da Guarda Municipal. No imóvel onde vivia, no bairro Jardim Santa Esmeralda, ela foi encontrada em um quarto com cama, travesseiro e brinquedos, mas em condições precárias.

De acordo com o Conselho Tutelar, a menina estava “muito apática” e ficou “deslumbrada” ao sair da casa. “O cabelo tinha um nó único, como se nunca tivesse sido lavado. Ela estava sem se alimentar e ficou deslumbrada com tudo, como se nunca tivesse saído da casa”, relatou a conselheira Lígia Guerra, em entrevista à TV TEM.

Ainda segundo Lígia, a criança não sabe se comunicar e apenas emite sons. “Todos os direitos dela foram violados. Ela nunca conviveu com outras crianças”, disse. A menina foi acolhida em um abrigo institucional e encaminhada ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba, onde segue internada para exames e cuidados médicos.

Na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba, os pais não souberam justificar por que mantinham a filha nessas condições. “Eles parecem não entender a real gravidade do que aconteceu. Não esboçaram nenhuma reação, nenhum sentimento, nada. Para eles, estava tudo normal”, afirmou a delegada Renata Zanin.

Durante o interrogatório, os dois limitaram-se a responder “não sei” quando questionados sobre a ausência de escola, cuidados médicos ou convívio social para a criança. Eles também afirmaram, em alguns momentos, que pretendiam levá-la para fora de casa, mas não explicaram por que não o fizeram.

Três celulares foram apreendidos no imóvel e passarão por perícia. A delegada informou que vai pedir que os pais sejam submetidos a avaliação psiquiátrica. O processo corre em segredo de Justiça. Após audiência de custódia nesta sexta-feira (5), o casal permanece preso e responderá por cárcere privado.

Publicado por Felipe Dantas

